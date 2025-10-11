Актриса Юлия Меньшова призналась, что сделала аборт

Телеведущая Юлия Меньшова в откровенном интервью проекту Metametrica рассказала о своем решении сделать аборт. Актриса призналась, что столкнулась с незапланированной беременностью и не была готова к этому, так как после рождения первенца прошло слишком мало времени.
«Это такое мучительное решение. Вы не можете себе представить, что переживает женщина, которая идёт на эту процедуру», — поделилась Меньшова.
Особое возмущение телеведущей вызвал эпизод в женской консультации, где врач-мужчина пытался отговорить ее от аборта, называя это «большим грехом». Меньшова задалась вопросом, понимает ли медик всю сложность ее ситуации и имеет ли право осуждать.
Сейчас у Меньшовой двое детей, 27-летний Андрей и 22-летняя Таисия.
