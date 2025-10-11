Коллега назвала точную причину смерти 46-летнего актера Семенова из «Невского»

Российский театральный и киноактер Денис Семенов скончался от рака печени. Об этом сообщила его коллега, актриса Марина Серегина.
— Да, он умер. Причина — онкология печени, — приводит ее слова ТАСС.
По ее словам, информация о дате и месте похорон будет названа позже.
О смерти артиста стало известно вечером, 11 октября. Изначально об этом рассказала супруга Семенова Юлия. Дебют Семенова в кино состоялся в 2022 году с роли в фильме «Свои — 5», после чего он снялся в таких популярных сериалах, как «Филин», «Шеф», «Невский», «Дом с ментами», «Следопыт» и других.
В конце сентября состоялось прощание с азербайджанским актером и участником команды КВН «Парни из Баку» Джабиром Имановым. О смерти Джабира Иманова стало известно 29 сентября — азербайджанский артист умер в возрасте 49 лет от сердечного приступа. Согласно информации журналистов, актер внезапно потерял сознание в спортзале в Баку. Друзья попытались оказать ему первую помощь, включая массаж сердца. Джабир Иманов играл в КВН в период с 1992-го по 2001 год.