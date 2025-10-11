Коллега назвала точную причину смерти 46-летнего актера Семенова из «Невского»

О смерти артиста стало известно вечером, 11 октября. Изначально об этом рассказала супруга Семенова Юлия. Дебют Семенова в кино состоялся в 2022 году с роли в фильме «Свои — 5», после чего он снялся в таких популярных сериалах, как «Филин», «Шеф», «Невский», «Дом с ментами», «Следопыт» и других.