Украина ввела новые санкции против России, КНР, Казахстана и Турции

На Украине введены санкции против восьми физических лиц и четырнадцати компаний из России, Китая, Казахстана и Турции, которые Киев подозревает в поддержке российского ОПК. Среди них генеральный директор «Алроса» Павел Мариничев и директор Тульского патронного завода Сергей Лукин. Также под санкции попал представитель северокорейской компании KOMID Рим Ён Хёк.
«Зеленский ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины о синхронизации санкций с Японией и подписал соответствующий указ. Под санкции попали восемь физических и 14 юридических лиц, причастных к поддержке (РФ — прим. ред.)», — заявили в ОП Украины.
Под ограничения попали российские предприятия «Стаут», Центр инновационных технологий и инжиниринга, а также частная военная компания «Конвой». Санкции включают блокирование находящихся на Украине активов, аннулирование лицензий, запрет на въезд, прекращение торговых и культурных обменов, а также лишение украинских государственных наград.
Ранее KP.RU сообщил, что Россия, в ответ на агрессивные действия стран Запада и Украины, ввела санкции против французского автогиганта Renault, для которого российский рынок был весьма весом.