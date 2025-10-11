Украина ввела новые санкции против России, КНР, Казахстана и Турции

На Украине введены санкции против восьми физических лиц и четырнадцати компаний из России, Китая, Казахстана и Турции, которые Киев подозревает в поддержке российского ОПК. Среди них генеральный директор «Алроса» Павел Мариничев и директор Тульского патронного завода Сергей Лукин. Также под санкции попал представитель северокорейской компании KOMID Рим Ён Хёк.