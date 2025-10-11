Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина ввела новые санкции против России, КНР, Казахстана и Турции

Киев ввел санкции против 8 физлиц и 14 юрлиц из четырех стран.

Источник: Комсомольская правда

На Украине введены санкции против восьми физических лиц и четырнадцати компаний из России, Китая, Казахстана и Турции, которые Киев подозревает в поддержке российского ОПК. Среди них генеральный директор «Алроса» Павел Мариничев и директор Тульского патронного завода Сергей Лукин. Также под санкции попал представитель северокорейской компании KOMID Рим Ён Хёк.

«Зеленский ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины о синхронизации санкций с Японией и подписал соответствующий указ. Под санкции попали восемь физических и 14 юридических лиц, причастных к поддержке (РФ — прим. ред.)», — заявили в ОП Украины.

Под ограничения попали российские предприятия «Стаут», Центр инновационных технологий и инжиниринга, а также частная военная компания «Конвой». Санкции включают блокирование находящихся на Украине активов, аннулирование лицензий, запрет на въезд, прекращение торговых и культурных обменов, а также лишение украинских государственных наград.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия, в ответ на агрессивные действия стран Запада и Украины, ввела санкции против французского автогиганта Renault, для которого российский рынок был весьма весом.