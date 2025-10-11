Кадыров: бойцы «Ахмата» отразили атаку ВСУ у сумского села Алексеевка

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью попытались атаковать позиции спецназа «Ахмат» у села Алексеевка в Сумской области. Об этом в субботу, 11 октября, в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Они наверняка думали, что наши воины ночью не бдят и что можно спокойно двигаться в направлении российских позиций», — написал глава республики.
По его словам, планы врага нарушили аэроразведка и воздушное патрулирование территории.
Кадыров добавил, что по штурмовикам ВСУ ударил гексокоптер группы «Аида». Украинские солдаты были уничтожены.
Ранее Кадыров рассказал об уничтожении пикапа ВСУ на харьковском направлении.
Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.Читать дальше