В Париже прошла массовая акция с требованием отставки Макрона

В Париже состоялась крупная демонстрация с призом к отставке президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом написал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X*, опубликовав видео с места событий.
«Невероятное количество флагов развевается над Парижем: тысячи и тысячи жителей Франции скандируют: “Макрон, уходи!”» — сообщил он.
На кадрах, опубликованных Филиппо, видна плотная толпа протестующих, а в первом ряду виднеется большой баннер с надписью «отставка».
Ранее Филиппо заявил, что Макрон взял в заложники целую страну. Он также назвал французского президента безумцем.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию генеральной прокуратуры.
