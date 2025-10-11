Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Париже прошла массовая акция с требованием отставки Макрона

Участники протестов также потребовали выхода Франции из Евросоюза и НАТО.

Источник: Аргументы и факты

В Париже состоялась крупная демонстрация с призом к отставке президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом написал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X*, опубликовав видео с места событий.

«Невероятное количество флагов развевается над Парижем: тысячи и тысячи жителей Франции скандируют: “Макрон, уходи!”» — сообщил он.

Шествие началось с бульвара Монпарнас в 6-м округе столицы Франции. Участники акции также потребовали выхода страны из ЕС и НАТО.

На кадрах, опубликованных Филиппо, видна плотная толпа протестующих, а в первом ряду виднеется большой баннер с надписью «отставка».

Ранее Филиппо заявил, что Макрон взял в заложники целую страну. Он также назвал французского президента безумцем.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию генеральной прокуратуры.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше