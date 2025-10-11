«Стала более доступной». Какие новые возможности открывает служба 115 для белорусов

Для связи между гражданами и эксплуатирующими службами существует служба 115, которая стала более доступной для людей. «Она стала ближе к людям. Эта служба постоянно совершенствуется, причем не только из года в год, но и изо дня в день. Одним из новшеств является обратная связь: служба осуществляет выборочный опрос по выполненным заявкам. Например, если отремонтировали асфальтобетонное покрытие, специалисты звонят заявителю, чтобы уточнить качество работы. Если человек недоволен, заявка переоткрывается и отправляется на доработку. Обзвон осуществляется как операторами, так и автоматически роботом», — рассказал начальник управления.