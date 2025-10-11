«Стала более доступной». Какие новые возможности открывает служба 115 для белорусов

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Алексей Филанович рассказал в проекте БЕЛТА «Страна говорит», какие новые возможности открывает служба 115 для белорусов.
При подключении отопления эксплуатирующие службы по всей республике не переходят на круглосуточный режим, но работают в продленный рабочий день. «В последние годы подключение отопления жилого фонда зачастую приходится выполнять в выходные дни, поэтому службы работают и в эти дни, — отметил Алексей Филанович. — Если возникают аварийные ситуации — чего не должно происходить — они решаются оперативно».
Для связи между гражданами и эксплуатирующими службами существует служба 115, которая стала более доступной для людей. «Она стала ближе к людям. Эта служба постоянно совершенствуется, причем не только из года в год, но и изо дня в день. Одним из новшеств является обратная связь: служба осуществляет выборочный опрос по выполненным заявкам. Например, если отремонтировали асфальтобетонное покрытие, специалисты звонят заявителю, чтобы уточнить качество работы. Если человек недоволен, заявка переоткрывается и отправляется на доработку. Обзвон осуществляется как операторами, так и автоматически роботом», — рассказал начальник управления.
Также для удобства граждан есть мобильное приложение «115.Бел», где можно зарегистрироваться, ввести адрес проживания и получать уведомления о приостановлении услуг, отключении отопления или запланированных работах по адресу. Кроме того, работает Telegram-бот, который также оповещает о включении и отключении отопления, горячей воды, технических работах лифта и прочем. -0-
