На севере Синая ученые обнаружили военную крепость времен Нового царства

Согласно представленным данным, египетская археологическая группа, работающая на участке Телль-эль-Харуба в районе Шейх-Зувейд, выявила крепость, которая, предположительно, входила в систему оборонительных сооружений стратегического пути Гора, соединявшего Египет с Азией. Крепость была частью укрепленного комплекса, созданного для защиты восточных рубежей Древнего Египта.