На севере Синая ученые обнаружили военную крепость времен Нового царства

На севере Синайского полуострова специалистами-археологами была обнаружена древняя крепость, относящаяся к периоду Нового царства, сообщает Министерство туризма и древностей Египта.
Согласно представленным данным, египетская археологическая группа, работающая на участке Телль-эль-Харуба в районе Шейх-Зувейд, выявила крепость, которая, предположительно, входила в систему оборонительных сооружений стратегического пути Гора, соединявшего Египет с Азией. Крепость была частью укрепленного комплекса, созданного для защиты восточных рубежей Древнего Египта.
Мухаммед Исмаил Халед, руководитель Высшего совета по делам древностей, уточнил, что археологам удалось обнаружить фрагмент южной стены крепости протяженностью около 105 метров и шириной 2,5 метра, 11 укрепленных башен, северо-западную башню, а также части северной и западной стен.
Кроме того, на месте раскопок были найдены фрагменты керамических изделий, сосудная ручка с печатью фараона Тутмоса I, вулканические камни и хлебопекарная печь.
Министерство информирует, что в ближайшее время археологи планируют найти остатки военного порта, который обслуживал данную крепость.
Ранее сообщалось, что власти Италии решили открыть для посещения секретный VIP-туннель Колизея в Риме, которым 2 тыс. лет назад пользовались императоры.