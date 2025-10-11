СМИ: На границе Афганистана и Пакистана начались тяжелые бои

В том же месяце Пакистан начал масштабную военную операцию «Баньян уль Марсус», направленную против Индии. Исламабад заявил, что это стало прямым ответом на «продолжительные провокации». Однако вскоре при посредничестве президента США Дональда Трампа Нью-Дели и Исламабад договорились о полном прекращении огня.