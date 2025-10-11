СМИ: На границе Афганистана и Пакистана начались тяжелые бои

Тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда. Об этом в субботу, 11 октября, сообщил новостной портал Tolo news.
— Местные источники сообщают о масштабных боестолкновениях между силами талибов и пакистанской армией вдоль линии Дюранда, — говорится в материале.
По имеющимся данным, сражения происходят в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд, где силы талибов атакуют пакистанские пограничные позиции сразу с нескольких направлений.
Также сообщается, что пакистанские войска в некоторых районах покинули свои позиции и отступили.
Издание в своем Telegram-канале сообщает, что местные источники подтвердили падение одного из пограничных постов пакистанской армии в уезде Бахрамча провинции Гельменд. Кроме того, боестолкновения начались и в уезде Шорабак в провинции Кандагар.
В конце мая оспариваемом приграничном районе Бахрамча провинции Гильменд также начались боевые действия между пакистанскими военными и представителями движения «Талибан». Конфликт вспыхнул на фоне строительства новых пограничных контрольно-пропускных пунктов на пакистанской стороне.
В том же месяце Пакистан начал масштабную военную операцию «Баньян уль Марсус», направленную против Индии. Исламабад заявил, что это стало прямым ответом на «продолжительные провокации». Однако вскоре при посредничестве президента США Дональда Трампа Нью-Дели и Исламабад договорились о полном прекращении огня.