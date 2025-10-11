Замешанного в педофилии музыканта убили в тюрьме: что известно о смерти 48-летнего Иэна Уоткинса из Lostprophets

Правоохранительные органы сообщили, что нападавший уже установлен, но его имя не разглашается. Уоткинс, которому было 48 лет, был приговорён к длительному тюремному заключению за серию преступлений на сексуальной почве, включая попытку изнасилования малолетней дочери одной из своих поклонниц.