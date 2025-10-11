Замешанного в педофилии музыканта убили в тюрьме: что известно о смерти 48-летнего Иэна Уоткинса из Lostprophets

В тюрьме Уэйкфилд в Западном Йоркшире убит Иэн Уоткинс, бывший вокалист группы Lostprophets, который был осуждён на 29 лет за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. О случившемся сообщает The Daily Mail.
По информации, полученной из тюрьмы, бывший фронтмен получил ножевое ранение в яремную вену от сокамерника после того, как заключённые вышли из своих камер. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия, но не смогли спасти жизнь преступника.
Правоохранительные органы сообщили, что нападавший уже установлен, но его имя не разглашается. Уоткинс, которому было 48 лет, был приговорён к длительному тюремному заключению за серию преступлений на сексуальной почве, включая попытку изнасилования малолетней дочери одной из своих поклонниц.
Ранее KP.RU сообщил, что еще в далеком 2013 году Уоткинс признался в попытке изнасилования годовалого ребенка, а также других жестоких случаях педофилии.