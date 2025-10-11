Данные попутчика пропавших в тайге Усольцевых разошлись со словами свидетелей

— Эта группа прошла по тропе до Буратинки, поднялась на скалу и спустилась вниз. По тропе они вернулись обратно на парковку в Кутурчин. Но по пути они не встретили Усольцевых! А они не могли с ними разминуться, тропа-то одна. Увидели только стоящий на парковке их автомобиль, понятно, на тот момент еще не знали, чей он, — приводит Исиченко слова участника группы.