Данные попутчика пропавших в тайге Усольцевых разошлись со словами свидетелей

Данные туриста, который практически одновременно с пропавшей в красноярской тайге семьей Усольцевых поднимался на гору Буратинка, не совпадают с показаниями других девушек-свидетелей. Об этом заявил туристический гид Алексей Исиченко, который принимал участие в поисках.
По словам эксперта, буквально за 20 минут до Усольцевых на тропу, ведущую к горе, выдвинулась группа из четырех человек. В ее составе был волонтер по имени Алексей, который видел на начальной точке маршрута — парковке в поселке Кутурчин — автомобиль исчезнувших, когда его команда уже завершила восхождение и вернулась к началу пути. При этом самой семьи они не встретили, хотя разминуться не могли.
— Эта группа прошла по тропе до Буратинки, поднялась на скалу и спустилась вниз. По тропе они вернулись обратно на парковку в Кутурчин. Но по пути они не встретили Усольцевых! А они не могли с ними разминуться, тропа-то одна. Увидели только стоящий на парковке их автомобиль, понятно, на тот момент еще не знали, чей он, — приводит Исиченко слова участника группы.
С учетом этих данных гид задался вопросом, насколько можно доверять словам двух девушек, которые якобы были в том же районе и заявляли, что видели Усольцевых на горе, передает Aif.ru.
Ранее руководитель одного из поисковых отрядов, участвовавших в поисках, заявила, что сигнал телефона отца семейства — Сергея Усольцева — в последний раз засекли у шоссе вдали от района поисков, а не в тайге, как сообщалось прежде.
Семья, предположительно, вышла на маршрут 28 сентября. Планировалось, что они пойдут в направлении горы Буратинки, но до сих пор пропавшие не вышли на связь.
Член поискового отряда «Лизы Алерт» Наталья Мерецкая рассказала, что добровольцы нашли на снегу след ребенка. Что еще известно о пропаже и поисках туристов — в материале «Вечерней Москвы».