Посол: Вьетнам заинтересован в развитии сотрудничества с Беларусью в сфере туризма

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вьетнам заинтересован в развитии сотрудничества с Беларусью в сфере туризма, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Беларуси Нгуен Ван Чунг на пресс-конференции в Национальном аэропорту Минск, посвященной открытию первого рейса во Вьетнам, передает корреспондент БЕЛТА.
«Открытие прямого рейса — исторический момент, важная веха в двусторонних отношениях. Уверен, что новый рейс позволит жителям Беларуси и Вьетнама больше путешествовать. Это огромная возможность для наших туристов», — сказал посол.
Он напомнил, что в мае состоялся визит в Беларусь Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама. Стороны обсудили укрепление стратегического сотрудничества Беларуси и Вьетнама по ключевым направлениям в экономике, политике и гуманитарной сфере. Он поблагодарил Президента Беларуси Александра Лукашенко и Генерального секретаря То Лама за достигнутые договоренности, которые способствовали установлению прямого авиасообщения.
Нгуен Ван Чунг добавил, что вьетнамский народ очень гостеприимный. В стране много красивых мест, где местные жители готовы с открытым сердцем встречать белорусов. «Рассчитываем, что с открытием прямого рейса количество туристов из Беларуси увеличится. Действует безвизовый режим. Кроме того, много вьетнамцев хотели бы приехать в Беларусь, узнать больше о стране. Заинтересован, чтобы рейсы “Белавиа” стали регулярными. Надеемся, скоро будут и рейсы нашей авиакомпании в Беларусь», — сказал Нгуен Ван Чунг.
Он добавил, что во Вьетнаме, стране, где проживает свыше 100 млн человек, большой спрос на туристические поездки. Есть запрос на то, чтобы расширить направления для путешествий. Особый интерес — к поездкам в Россию, Беларусь, страны СНГ. Тенденция последних лет — организация комбинированных туров. «Беларусь — очень красивая страна. Уверен, туроператоры Вьетнама найдут именно те направления, которые интересны нашим туристам. Прилагаем все усилия, чтобы авиакомпании могли сотрудничать, а граждане двух стран — путешествовать», — сказал посол.
Чартерные рейсы во Вьетнам планируются раз в 11 дней. Самолет повышенной комфортности, вместительность — более 280 пассажиров. Будет предоставляться двухразовое горячее питание, нормы ручной клади — 5 кг, у багажа — 23 кг для экономкласса, 32 кг — для бизнес-класса. Первые рейсы заполнены полностью. Загрузка, по информации туристического оператора, практически до весны полная. -0-Фото Николая Петрова.