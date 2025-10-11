Посол: Вьетнам заинтересован в развитии сотрудничества с Беларусью в сфере туризма

Он добавил, что во Вьетнаме, стране, где проживает свыше 100 млн человек, большой спрос на туристические поездки. Есть запрос на то, чтобы расширить направления для путешествий. Особый интерес — к поездкам в Россию, Беларусь, страны СНГ. Тенденция последних лет — организация комбинированных туров. «Беларусь — очень красивая страна. Уверен, туроператоры Вьетнама найдут именно те направления, которые интересны нашим туристам. Прилагаем все усилия, чтобы авиакомпании могли сотрудничать, а граждане двух стран — путешествовать», — сказал посол.