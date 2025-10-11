Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп поручил направить все доступные средства на зарплаты военнослужащим

Глава Белого дома поручил выплатить зарплаты 15 октября.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social, что отдал распоряжение шефу Пентагона Питу Хегсету направить все имеющиеся ресурсы на выплату заработных плат американским военным к 15 октября.

Из-за шатдауна госслужащие США в данный момент находятся в неоплачиваемом отпуске или работают без зарплаты.

«Я использую свои полномочия главнокомандующего, чтобы поручить нашему главе Минобороны Питу Хегсету направить все доступные средства на выплату зарплат нашим военнослужащим 15 октября. Мы нашли средства для этого, и министр Хегсет будет использовать их, чтобы выплатить зарплаты нашим войскам», — рассказал Трамп.

Он также подчеркнул, что «не позволит демократам держать в заложниках армию и всю систему безопасности страны своим опасным шатдауном».

Ранее издание Reuters писало, что администрация Трампа рассматривает возможность отказа от выплат задолженностей по зарплате федеральным служащим, которых отправили в неоплачиваемый отпуск из-за приостановки работы правительства.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше