Трамп поручил направить все доступные средства на зарплаты военнослужащим

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social, что отдал распоряжение шефу Пентагона Питу Хегсету направить все имеющиеся ресурсы на выплату заработных плат американским военным к 15 октября.
Из-за шатдауна госслужащие США в данный момент находятся в неоплачиваемом отпуске или работают без зарплаты.
«Я использую свои полномочия главнокомандующего, чтобы поручить нашему главе Минобороны Питу Хегсету направить все доступные средства на выплату зарплат нашим военнослужащим 15 октября. Мы нашли средства для этого, и министр Хегсет будет использовать их, чтобы выплатить зарплаты нашим войскам», — рассказал Трамп.
Он также подчеркнул, что «не позволит демократам держать в заложниках армию и всю систему безопасности страны своим опасным шатдауном».
Ранее издание Reuters писало, что администрация Трампа рассматривает возможность отказа от выплат задолженностей по зарплате федеральным служащим, которых отправили в неоплачиваемый отпуск из-за приостановки работы правительства.