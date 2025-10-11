Трамп поручил направить все доступные средства на зарплаты военнослужащим

«Я использую свои полномочия главнокомандующего, чтобы поручить нашему главе Минобороны Питу Хегсету направить все доступные средства на выплату зарплат нашим военнослужащим 15 октября. Мы нашли средства для этого, и министр Хегсет будет использовать их, чтобы выплатить зарплаты нашим войскам», — рассказал Трамп.