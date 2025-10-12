Ричмонд
В Башкирии высадили более 10 миллионов деревьев

Башкирия продолжит развивать лесное хозяйство, привлекая к экологическому оздоровлению региона местных жителей, волонтёров и представителей предпринимательства, отметил министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов.

Источник: Башинформ

Большой вклад в акцию «Сохраним лес» по итогам осеннего лесовосстановительного сезона внесёт Башкирия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов всероссийской акции «Сохраним лес».

«Масштабы акции “Сохраним лес” в Республике Башкортостан увеличиваются с каждым годом. За время проведения акции в регионе высажено более 10 миллионов деревьев с привлечением 700 тысяч человек», — рассказал министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов.

По словам Марата Шарафутдинова, в этом году республика продолжит развивать лесное хозяйство, привлекая к экологическому оздоровлению региона местных жителей, волонтёров и представителей предпринимательства.