DJ Smash попал на волейбол в Калининграде, а «Локомотив» победил

«Локомотив» вышел на первый домашний поединок нового сезона в сильно обновлённом составе. В старте появились Полина Беликова, Анастасия Капралова, Анна Погорельченко, а также бразильянка Киси. С первых минут начали играть Ольга Костюкевич и Дарья Киселёва. Этот состав и провёл весь матч.