DJ Smash попал на волейбол в Калининграде, а «Локомотив» победил

Волейболистки калининградского «Локомотива» одержали вторую победу подряд в Суперлиге. В субботу, 11 октября, подопечные Андрея Воронкова разгромили «Тулицу» со счётом 3:0, передаёт корреспондент «Клопс».
На трибунах спорткомплекса «Янтарный» собралось более пяти тысяч зрителей. Среди них был популярный российский музыкант DJ Smash. Публика не раз подхватывала мотивы его хитов, создавая особую атмосферу на матче.
«Локомотив» вышел на первый домашний поединок нового сезона в сильно обновлённом составе. В старте появились Полина Беликова, Анастасия Капралова, Анна Погорельченко, а также бразильянка Киси. С первых минут начали играть Ольга Костюкевич и Дарья Киселёва. Этот состав и провёл весь матч.
Первый мяч в матче забила бразильянка Киси. Наши девушки ушли в отрыв в середине первой партии 10:6. Гости пытались навязать борьбу, но хозяйки арены не подпускали соперниц, первый сет закончился 25:16.
Вторая партия проходила в том же ритме, однако девушки из Тулы развалились уже к середине сета. Отрыв достигал 9 очков, а в итоге всё закончилось — 25:19.
Третий игровой отрезок получился более напряжённый. Гости долгое время не отпускали «Локомотив», но концовка снова у железнодорожниц получилась фееричной — 25:15 и итоговые 3:0.
Для действующего чемпиона Суперлиги это уже вторая победа подряд на старте сезона.
Волейболистка «Локомотива» рассказала, чего ей не хватает в Калининграде после столицы.