Госстандарт запретил популярный соевый соус из-за опасного комбо консервантов

И также Госстандарт сказал изъять из продажи некоторые рыбные закуски от производителя Chipka. В том числе не будет на прилавках их сушеных креветок «Том-Ям», желтого полосатика сушено-вяленого и паутинки «Форели» ароматизированной. В составе снеков установили превышение концентрации консервантов и недопустимых красителей.