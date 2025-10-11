Госстандарт запретил популярный соевый соус из-за опасного комбо консервантов

Госстандарт запретил продавать в Беларуси соевый соус популярной марки и некоторые рыбные снеки, включив их в Реестр опасной продукции.
Так, под запрет попал соевый соус «Классический» торговой марки Columb из-за установленного несоответствия требованиям техрегламентов Таможенного союза. В частности, в лаборатории обнаружили запрещенную комбинацию консервантов — сорбиновой и бензойной кислоты. Общее содержание кислот составило 1,21 грамма на килограмм при установленной максимально допустимой 1 грамм на килограмм.
— Допустимая концентрация химических веществ в продукте была превышена в 1,21 раза, — указали в ведомстве.
В итоге партию соевого соуса запретили к реализации в Беларуси.
И также Госстандарт сказал изъять из продажи некоторые рыбные закуски от производителя Chipka. В том числе не будет на прилавках их сушеных креветок «Том-Ям», желтого полосатика сушено-вяленого и паутинки «Форели» ароматизированной. В составе снеков установили превышение концентрации консервантов и недопустимых красителей.
Еще популярное мороженое и «Язык монстра» запрещены к продаже в Беларуси.
И мы писали, какой будет погода в Беларуси на неделе с 13 по 19 октября: «Начнутся дожди и заморозки».