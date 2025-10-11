Дональд Трамп поручил Хегсету найти средства на зарплаты военнослужащим США

Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что поручил министру обороны Питу Хегсету мобилизовать все доступные ресурсы для обеспечения выплат зарплаты американским военнослужащим на следующей неделе, невзирая на приостановку работы правительства.
«Я использую свои полномочия главнокомандующего, чтобы поручить нашему министру обороны Питу Хегсету направить все доступные средства на выплату зарплат нашим военнослужащим 15 октября», — заявил американский лидер.
По словам Трампа, власти США нашли необходимые средства для выполнения своих обязательств перед армией, и министр Хегсет обязан будет использовать эти деньги по назначению.
Ранее KP.RU сообщил, что из-за шатдауна в США не работает большинство правительственных и иных административных ресурсов, ведомств и тому подобного.