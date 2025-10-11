Российским хирургам удалось спасти мужчину с редким заболеванием «моя-моя»

Хирурги Кировской областной больницы успешно провели операцию мужчине, страдавшему от редкого заболевания «моя-моя», которое могло привести к инсульту. Сейчас пациент восстанавливается под наблюдением врачей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
— Кировские хирурги спасли пациента с редким прогрессирующим заболеванием сосудов мозга — болезнью «моя-моя». Она опасна тем, что может привести к инсульту, — рассказали в правительстве.
При данной патологии сонные артерии постепенно сужаются, и мозг, пытаясь компенсировать нехватку крови, образует множество мелких сосудов, которые на снимках выглядят как дымное облако. Название болезни «моя-моя» происходит от японского языка и переводится как «клуб дыма».
Мужчина поступил в областную больницу с острым нарушением мозгового кровообращения. Благодаря современным методам нейровизуализации и современному оборудованию врачи смогли установить точный диагноз. Пациенту провели комплексное обследование, включая КТ-ангиографию и другие исследования по показаниям.
Хирурги успешно завершили операцию, и теперь пациент находится на этапе восстановления, говорится в материале.
