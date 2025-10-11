Российским хирургам удалось спасти мужчину с редким заболеванием «моя-моя»

При данной патологии сонные артерии постепенно сужаются, и мозг, пытаясь компенсировать нехватку крови, образует множество мелких сосудов, которые на снимках выглядят как дымное облако. Название болезни «моя-моя» происходит от японского языка и переводится как «клуб дыма».