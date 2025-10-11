Суд вынес приговор гродненцу за незаконное без цели сбыта приобретение и хранение психотропов

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Гродно постановил приговор по уголовному делу о незаконном без цели сбыта приобретении и хранении психотропных веществ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.
Обвиняемый, ранее неоднократно судимый, 15 июля 2025 года посредством выхода в интернет достиг договоренности с неустановленным лицом о незаконном без цели сбыта приобретении альфа-PVP, произвел оплату и получил географические координаты о его местонахождении. Продолжая свои преступные деяния, фигурант в вечернее время 15 июля 2025 года изъял из условленного места особо опасное психотропное вещество массой не менее 1,809 г, которое хранил при себе до момента его задержания сотрудниками правоохранительных органов.
В судебном заседании обвиняемый вину признал, чистосердечно раскаялся в содеянном. При назначении наказания судом учтено то обстоятельство, что фигурант ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичные преступления, отбывал наказание в виде лишения свободы, судимости не погашены.
Приговором суда мужчина признан виновным в незаконных без цели сбыта приобретении и хранении психотропных веществ. На основании ч.1 ст. 328 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. Постановлено взыскать с обвиняемого в доход государства процессуальные издержки, связанные с производством экспертизы в размере более Br270. В соответствии с ч.1 ст.46−1 УК мобильный телефон Hohor X9B5G конфискован в доход государства.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке. -0-