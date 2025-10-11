Суд вынес приговор гродненцу за незаконное без цели сбыта приобретение и хранение психотропов

Обвиняемый, ранее неоднократно судимый, 15 июля 2025 года посредством выхода в интернет достиг договоренности с неустановленным лицом о незаконном без цели сбыта приобретении альфа-PVP, произвел оплату и получил географические координаты о его местонахождении. Продолжая свои преступные деяния, фигурант в вечернее время 15 июля 2025 года изъял из условленного места особо опасное психотропное вещество массой не менее 1,809 г, которое хранил при себе до момента его задержания сотрудниками правоохранительных органов.