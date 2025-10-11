Гродненские энергетики приступили к реализации масштабного проекта в Зельвенском районе

11 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Зельвенском районе стартовало строительство воздушной линии 110 кВ «Россь — Зельва». Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе РУП «Гродноэнерго».
Строительство масштабного проекта реализуется в две очереди. Первая включает сооружение участка ВЛ 110кВ «Россь — Зельва» протяженностью около 30 км. На трассе будут установлены стальные многогранные промежуточные опоры и стальные решетчатые анкерные опоры, которые обеспечат высокую прочность и долговечность линии. Переустройство и модернизация оборудования пройдет и на ПС 110 кВ «Зельва» и ПС 330 кВ «Россь».
На предприятии дополнили, что вторая очередь строительства предусматривает демонтаж трансформатора, замену выключателей и трансформаторов напряжения на ОРУ 35 кВ.
«Приоритет этого проекта — в развитии Гродненской энергосистемы. Его реализация напрямую связана с повышением стабильности транзита электроэнергии в районе, а также для надежности энергоснабжения потребителей, повышения уровня бесперебойности поставок электроэнергии Слонимского узла», — отметили в РУП «Гродноэнерго».
Завершение первой очереди строительства запланировано в первом полугодии 2026 года. -0-