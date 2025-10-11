Гродненские энергетики приступили к реализации масштабного проекта в Зельвенском районе

Строительство масштабного проекта реализуется в две очереди. Первая включает сооружение участка ВЛ 110кВ «Россь — Зельва» протяженностью около 30 км. На трассе будут установлены стальные многогранные промежуточные опоры и стальные решетчатые анкерные опоры, которые обеспечат высокую прочность и долговечность линии. Переустройство и модернизация оборудования пройдет и на ПС 110 кВ «Зельва» и ПС 330 кВ «Россь».