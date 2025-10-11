Tolo News: Тяжелые бои зафиксированы на границе Афганистана и Пакистана

На афганско-пакистанской границе начались интенсивные боевые действия вдоль всей линии Дюранда (не признаваемая Кабулом граница между странами). Как сообщает новостной портал Tolo news, в результате столкновений погибли пять пакистанских военнослужащих.
Особенно ожесточенные бои происходят в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. Талибы атакуют пакистанские позиции с нескольких направлений. Причины начавшихся столкновений не уточняются.
По некоторым данным, пакистанские военные были вынуждены покинуть свои позиции и отступить. Местные источники также подтвердили, что один из пограничных постов пакистанской армии был захвачен талибами в уезде Бахрамча провинции Гельменд.
Ранее KP.RU сообщил, что Афганистан жестко ответил президенту США Дональду Трампу, который решил в октябре 2025 года снова покуситься на подконтрольные талибам территории и объекты.