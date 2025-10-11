Ричмонд
Испанские полицейские нашли подпольный питомник с телами сотен животных

Испанская полиция накрыла подпольный питомник, в котором нашли тела 250 животных. В условиях полного отсутствия пищи, выжившие питомцы питались трупами своих сородичей. Об этом сообщает CBS News.

Больше всего было мертвых собак, среди которых только породы чихуахуа — 28. Некоторые из найденных тел уже высохли и приобрели вид мумий.

В то же время полиция смогла спасти 171 животное, в числе которых оказались и редкие птицы — ара и какаду. Всех направили в ветеринарные центры для лечения. Хозяин питомника был арестован за жестокое обращение с животными. При нем также нашли множество просроченных медикаментов для животных.

По данным CBS News, это не первый случай подобного рода в Испании. В августе правоохранительные органы нашли нелегальный зоомагазин с 150 животными, а в апреле они пресекли торговлю дикими кошками через интернет.

В начале сентября в подмосковном Чехове задержали хозяйку зоогостиницы DogTown, где собак содержали в ужасных условиях. Женщина обвиняется по статьям о жестоком обращении с животными и мошенничестве.