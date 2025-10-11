Испанские полицейские нашли подпольный питомник с телами сотен животных

В то же время полиция смогла спасти 171 животное, в числе которых оказались и редкие птицы — ара и какаду. Всех направили в ветеринарные центры для лечения. Хозяин питомника был арестован за жестокое обращение с животными. При нем также нашли множество просроченных медикаментов для животных.