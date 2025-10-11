МЖКХ: годовое задание по замене теплосетей перевыполнено уже сейчас

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Годовое задание по замене теплосетей перевыполнено уже сейчас. Об этом рассказал начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Алексей Филанович в проекте БЕЛТА «Страна говорит».
В рамках замены тепловых сетей установлены две ключевые даты. Первая — 30 сентября, совпадающая с днем, когда должна быть обеспечена готовность теплоисточников и потребителей тепловой энергии. Вторая дата — 31 декабря, конец года.
«На этот год в Республике Беларусь запланировано заменить 257 км тепловых сетей. По системе ЖКХ уже заменено более 258 км, то есть годовое задание перевыполнено. И работы будут продолжаться до конца года», — подчеркнул Алексей Филанович.
При включении отопления производится замена сетей, расположенных в лотках и под землей. Если отключение потребителей невозможно, для замены монтируют временный трубопровод, чтобы обеспечить непрерывность подачи тепла. -0-
