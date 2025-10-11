Ричмонд
«Я не намерен заниматься ерундой»: Правительство Франции снова висит на волоске

Лекорню снова заявил о готовности подать в отставку с поста премьера Франции.

Источник: Комсомольская правда

Себастьян Лекорню, повторно назначенный на пост премьер-министра Франции, заявил о своей готовности снова уйти в отставку, если не будут выполнены определённые условия. Он подчеркнул, что планирует создать более свободное правительство, и назначение министров может удивить граждан страны.

«Я подал в отставку в прошлый понедельник, потому что условия больше не выполнялись. Если условия снова не будут выполняться, я уйду. Я не намерен заниматься ерундой», — заявил Лекорню журналистам 11 октября 2025 года.

Как пишет французская пресса, в частности издание Tribune, Лекорню согласился занять должность премьер-министра только по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона и при условии предоставления ему большей свободы действий.

Ранее KP.RU сообщил, что Лекорню перечислил три причины, по которым он ушел в отставку с поста премьера Франции в первый раз.