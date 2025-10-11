Ричмонд
Осужденный за педофилию певец Уоткинс погиб при нападении в тюрьме

Бывший фронтмен британской группы Lostprophets отбывал наказание в виде 29 лет лишения свободы.

Источник: Аргументы и факты

Бывший фронтмен британской рок-группы Lostprophets Иэн Уоткинс, приговоренный в 2013 году к длительному тюремному сроку за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, скончался в субботу после нападения в тюрьме.

Уоткинс, которому было 48 лет, отбывал наказание в виде 29 лет лишения свободы. Согласно информации, предоставленной агентством PA, инцидент произошел в тюрьме Уэйкфилд, расположенной на севере Англии.

В официальном заявлении полиции Западного Йоркшира указано, что после прибытия экстренных служб артист был объявлен мертвым.

Ранее, в 2023 году, Уоткинс уже подвергался нападению со стороны других заключенных, в результате чего он был госпитализирован. В британских СМИ тогда появились сообщения о том, что он был захвачен в заложники другими осужденными.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке в возрасте 76 лет ушел из жизни известный джазмен Джим Макнили.