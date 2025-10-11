Ричмонд
Спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе взрывчатых веществ в США

Американским спасателям не удалось найти выживших после взрыва на заводе взрывчатых веществ в штате Теннесси. Об этом сообщил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.

— Я могу вам сказать, что более 300 человек прошли почти через каждый квадратный дюйм этого объекта, и на данный момент мы не обнаружили ни одного выжившего, — сказал шериф.

Всего пропавшими без вести числятся 18 человек. Правоохранители склоняются к версии, что все они мертвы.

Спутниковые снимки места происшествия показывают, что на территории завода разбросаны обломки, а само здание полностью разрушено, передает NBC News.

О взрыве стало известно вечером 10 октября. Хлопок произошел на заводе по производству взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems, расположенном недалеко от города Бакснорт, примерно в 97 километрах к юго-западу от Нэшвилла. Жители Лобелвилля, находящегося чуть более чем в 20 минутах езды от завода, рассказали, что их дома ощутимо тряслись.

Причем Telegram-канал Mash утверждал, что завод производил боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его информации, на мощностях завода производились кумулятивы M3A1 и заряды для минометов калибра 60 и 81 миллиметра, подрывные заряды M2A4 и взрывчатка для артиллерийских снарядов. Однако официально известно лишь то, что компания Accurate Energetic Systems занимается производством взрывчатых веществ и энергетического оборудования для военной, аэрокосмической, горнодобывающей отраслей и сноса зданий.