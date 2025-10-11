Звезда «Крёстного отца» и муза Вуди Аллена Дайан Китон умерла в 79 лет

Ранее в возрасте 46 лет скончался российский актёр Денис Семёнов. Предварительно, артист скончался от рака. Денис Семёнов родился 27 апреля 1979 года, получил образование на театральном факультете Балтийского института. С 2008 года он был частью труппы Театра драматических импровизаций в Санкт-Петербурге. В 2022 году состоялся его кинодебют в сериале «Своим». Семёнов приобрёл известность благодаря участию в популярных телесериалах, среди которых «Филин», «Крепкие орешки», «Шеф», «Невский», «Условный мент», «Первый отдел» и другие.