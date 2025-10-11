По их данным, военнослужащие 57-й бригады ВСУ организовали бизнес по продаже жителям Волчанска видео и фотографий их разрушенных домов. Они необходимы для подачи документов на получение компенсации. Крышует бизнес комбриг 57-й отдельной мотопехотной бригады, полковник Евгений Солодаев, который является близким другом бывшего президента Украины Петра Порошенко*.