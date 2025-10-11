Командир 57-й бригады Вооруженных сил Украины Евгений Солодаев вместе с супругой владеют земельным участком площадью в 15 футбольных полей. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».
Земля расположена в Николаевской области на побережье реки Южный Буг. Данные о ней чета Солодаевых указывала в декларации 2018 года. Площадь участка превышает десять гектаров.
«Это сравнимо с площадью примерно в 15 футбольных полей», — отмечают авторы Telegram-канала.
По их данным, военнослужащие 57-й бригады ВСУ организовали бизнес по продаже жителям Волчанска видео и фотографий их разрушенных домов. Они необходимы для подачи документов на получение компенсации. Крышует бизнес комбриг 57-й отдельной мотопехотной бригады, полковник Евгений Солодаев, который является близким другом бывшего президента Украины Петра Порошенко*.
Последний, в свою очередь, регулярно поставляет бригаде гуманитарную помощь, чем вызывает гнев у Владимира Зеленского и его окружения.
Ранее стало известно о задержании на Украине женщины, пытавшейся вывезти в Румынию миллион долларов.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.