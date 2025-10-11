Умерла Дайан Китон, актриса из трилогии фильмов «Крёстный отец»

Актриса Дайан Китон, известная своей ролью в фильме «Энни Холл» и участием в трилогии «Крестный отец», скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщило издание People.
Ее близкие подтвердили эту информацию и попросили отнестись с пониманием к их желанию сохранить личное пространство в это непростое время. Причина смерти актрисы пока не установлена. Дайан Китон никогда не была замужем, но в 1996 и 2001 годах усыновила двоих детей — дочь Декстер и сына Дюка. Они остались ее самыми близкими родственниками.
Дайан Китон обрела широкую известность в 1970-х годах благодаря ролям в «Крестном отце» и сотрудничеству с режиссером Вуди Алленом. В 1977 году она была удостоена премии «Оскар» за лучшую женскую роль в картине «Энни Холл». Среди других значимых работ актрисы — фильмы «Клуб первых жен», «Что гложет Гилберта Грейпа» и серия лент «Книжный клуб».
Зрители также помнят ее по ролям в картинах Нэнси Майерс «Этажом выше» и «Отпетые мошенники», а также участию в клипе Джастина Бибера Ghost, выпущенном в 2021 году.