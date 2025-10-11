Актриса Дайан Китон умерла на 80-м году жизни

Дайан Китон родилась 5 января 1946 года в Лос-Анджелесе. Ее карьера длилась более пятидесяти лет, она сделала значительный вклад в мировое кино. Актриса была удостоена премии «Оскар» за свою роль в фильме «Энни Холл» режиссера Вуди Аллена и снялась в таких культовых проектах, как «Крестный отец», «Клуб первых жен», «Отец невесты» и «Что-то должно случиться».