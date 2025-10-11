Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легенда американского кино Дайан Китон умерла в возрасте 79 лет

Американская актриса Дайан Китон умерла на 80-м году жизни в Калифорнии. О кончине звезды сообщает журнал People. Причины смерти не раскрываются, родственники просят уважать их частную жизнь и не тревожить их в этот период.

Актриса Дайан Китон умерла на 80-ом году жизни.

Американская актриса Дайан Китон умерла на 80-м году жизни в Калифорнии. О кончине звезды сообщает журнал People. Причины смерти не раскрываются, родственники просят уважать их частную жизнь и не тревожить их в этот период.

«Умерла Дайан Китон. Ей было 79 лет», — пишет People.

Известно, что Дайан Китон родилась 5 января 1946 года в Лос-Анджелесе. За свою более чем пятидесятилетнюю карьеру она сыграла в десятках знаковых фильмов. Китон удостоена премии «Оскар» за главную роль в картине «Энни Холл» режиссера Вуди Аллена. Среди других известных работ актрисы — фильмы «Крестный отец», «Клуб первых жен», «Отец невесты» и «Что-то должно случиться». Ее вклад в развитие мирового кинематографа отмечают ведущие критики и эксперты индустрии.