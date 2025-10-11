Легенда американского кино Дайан Китон умерла в возрасте 79 лет

Известно, что Дайан Китон родилась 5 января 1946 года в Лос-Анджелесе. За свою более чем пятидесятилетнюю карьеру она сыграла в десятках знаковых фильмов. Китон удостоена премии «Оскар» за главную роль в картине «Энни Холл» режиссера Вуди Аллена. Среди других известных работ актрисы — фильмы «Крестный отец», «Клуб первых жен», «Отец невесты» и «Что-то должно случиться». Ее вклад в развитие мирового кинематографа отмечают ведущие критики и эксперты индустрии.