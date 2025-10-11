На Кубани задержали главу района Сергея Леся

Около года назад СМИ писали, что главу Крымского района вызывали в Следственный комитет. Сам он эту информацию опровергал. «Уважаемые жители Крымского района, пожалуйста, доверяйте только проверенным источникам информации! Информация, которую сейчас рассылают, — ложная. Нахожусь в отпуске: не арестован, не под домашним арестом», — говорилось в его посте в Telegram.