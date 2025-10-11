В Театре Маяковского состоялась премьера спектакля о Бродском

«Два года назад, когда я только пришел в театр, меня посадили в одной гримерке с Юрием Кореневым: тогда, рассуждая о другой нашей работе, о “Квартирнике в Маяке”, где мы читаем поэзию, Юрий Анатольевич сказал, что Бродский для него — все. И порекомендовал прочесть несколько особенно откликнувшихся ему стихотворений. Я прочел — мне показалось любопытным подготовить для Коренева вот такой материал, учитывая, как важен ему Бродский», — рассказывает режиссер об истории возникновения постановки.