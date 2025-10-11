«Всю жизнь дружили»: тренер Жулин призвал к миру россиян и украинцев

Тренер по фигурному катанию и российский фигурист Александр Жулин поддержал инициативу итальянской стороны о всемирном перемирии и временном прекращении конфликтов на период зимних Олимпийских игр, которые пройдут в следующем году в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Свое мнение по этому вопросу он выразил в интервью Sport24.