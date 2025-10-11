Тренер по фигурному катанию и российский фигурист Александр Жулин поддержал инициативу итальянской стороны о всемирном перемирии и временном прекращении конфликтов на период зимних Олимпийских игр, которые пройдут в следующем году в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Свое мнение по этому вопросу он выразил в интервью Sport24.
Жулин выразил уверенность, что приостановка конфликта во время международных соревнований позволит спортсменам сосредоточиться на своих выступлениях.
— Они (украинцы — прим. «ВМ») всю жизнь с русскими дружили, а сейчас решили перестать. Это была их самая большая ошибка. Нужно соглашаться и мириться, — приводят его слова в материале.
Ожидается, что Рим предложит Организации Объединенных Наций (ООН) объявить олимпийское перемирие на время проведения предстоящей зимней Олимпиады.
Днем ранее стало известно, что украинские власти поддерживают идею Италии о всемирном перемирии во время проведения зимней Олимпиады-2026. По словам спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого, Киев якобы готов уже сейчас начать перемирие.
Зимние Олимпийские игры будут проходить в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля следующего года.