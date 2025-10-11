МВД: РФ поможет 800 россиянам, депортированным из Латвии за незнание латышского

«МВД России совместно с органами власти федерального и регионального уровней разработан комплекс мер по содействию в обустройстве и адаптации на территории нашей страны российских граждан, в отношении которых государствами Прибалтики принято решение об аннулировании документов для постоянного проживания», — говорит Волк.