МВД: РФ поможет 800 россиянам, депортированным из Латвии за незнание латышского

В рамках государственной политики России были разработаны и внедрены меры по социальной адаптации граждан, депортированных из Латвийской Республики за незнание латышского языка. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк.
«МВД России совместно с органами власти федерального и регионального уровней разработан комплекс мер по содействию в обустройстве и адаптации на территории нашей страны российских граждан, в отношении которых государствами Прибалтики принято решение об аннулировании документов для постоянного проживания», — говорит Волк.
Министерство внутренних дел России активно поддерживает соотечественников, желающих вернуться на родину, или возвращающихся не по своей воле. С 2006 года в стране реализуется Государственная программа по содействию добровольному переселению проживающих за границей.
Ранее KP.RU сообщил, что в сентябре текущего года президент РФ Владимир Путин расширил круг лиц, которые могут участвовать в добровольческом переселении.