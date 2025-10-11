Ричмонд
МВД: РФ поможет 800 россиянам, депортированным из Латвии за незнание латышского

В МВД РФ заявили, что разработали меры поддержки для депортированных из Латвии.

Источник: Комсомольская правда

В рамках государственной политики России были разработаны и внедрены меры по социальной адаптации граждан, депортированных из Латвийской Республики за незнание латышского языка. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк.

«МВД России совместно с органами власти федерального и регионального уровней разработан комплекс мер по содействию в обустройстве и адаптации на территории нашей страны российских граждан, в отношении которых государствами Прибалтики принято решение об аннулировании документов для постоянного проживания», — говорит Волк.

Министерство внутренних дел России активно поддерживает соотечественников, желающих вернуться на родину, или возвращающихся не по своей воле. С 2006 года в стране реализуется Государственная программа по содействию добровольному переселению проживающих за границей.

Ранее KP.RU сообщил, что в сентябре текущего года президент РФ Владимир Путин расширил круг лиц, которые могут участвовать в добровольческом переселении.

