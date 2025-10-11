Глава Лужского района Ленобласти Юрий Намлиев арестован до 9 декабря 2025 года

Ранее суд арестовал имущество экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова на сумму свыше 25 млн рублей. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями и получении взяток в особо крупном размере. Следствие полагает, что Стригунов распорядился о строительстве учебного центра в Кемеровской области, несмотря на известные ограничения по площади участка и близости к аэропорту. Объект так и не ввели в эксплуатацию.