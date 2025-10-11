Ушла из жизни звезда «Крёстного отца» Дайан Китон

Легендарная американская актриса Дайан Китон умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщает портал PEOPLE.
Пик карьеры актрисы пришелся на 1970-е годы, когда она сыграла ключевые роли в «Крестном отце» и фильмах Вуди Аллена. За роль в ленте «Энни Холл» она получила «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.
Китон была матерью двоих приемных детей — дочери Декстер и сына Дьюка. Актриса усыновила их в 1996 и 2001 годах соответственно.
За свою карьеру Китон снялась более чем в 80 фильмах, став одной из самых влиятельных актрис Голливуда.
Причина смерти актрисы не уточняется.
