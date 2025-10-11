Скончалась знаменитая американская актриса Дайан Китон

Американская актриса Дайан Китон умерла в возрасте 79 лет. Печальную новость подтвердил журнал People. Китон, обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA за лучшую женскую роль в картине «Энни Холл», также была лауреатом «Золотого глобуса» за роль в фильме «Любовь по правилам и без». Широкую международную известность, выходящую за пределы Америки, ей принесли роли в культовой трилогии Фрэнсиса Форда Копполы «Крёстный отец» и в фильмах Вуди Аллена.