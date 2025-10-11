Ученые объяснили, почему женщины чувствуют боль сильнее мужчин

Группа ученых из Ирландии и Шотландии выяснила, как облегчить боль при эндометриозе. Оказалось, что отказ от глютена уменьшает болевые ощущения при этом заболевании. «Вечерняя Москва» узнала у врача акушера-гинеколога, хирурга, онкогинеколога Айгуль Азизовой, как облегчить боль при эндометриозе и можно ли его вылечить.