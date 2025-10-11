Ученые объяснили, почему женщины чувствуют боль сильнее мужчин

Исследователи из Пермского Политеха объяснили, почему женщины воспринимают боль сильнее мужчин, и как на это влияют гормоны, иммунная система и культурные факторы. Об этом рассказали в пресс-службе учебного заведения.
По словам кандидата медицинских наук Валерия Литвинова, сигналы боли проходят сложный путь от рецепторов через тело к спинному мозгу и коре головного мозга, где формируется осознанное восприятие. В случае серьезного повреждения поток импульсов может перегружать систему, что приводит к болевому шоку.
Мужчины имеют более высокий болевой порог благодаря действию тестостерона, который снижает восприятие боли. Это является эволюционной адаптацией охотников, которым необходимо было выживать и продолжать охоту даже после получения травм. Женщины, не участвовавшие в охоте, не развили такую устойчивость.
Кроме того, активная работа иммунной системы во время менструального цикла усиливает воспалительные реакции и делает женщин более чувствительными к боли. Этот же механизм объясняет, почему у женщин чаще встречаются аутоиммунные заболевания.
Доцента Мария Дуванская отметила, что воспитание и социальные стереотипы формируют образ «слабого пола», где выражение эмоций считается приемлемым. В культурах, где ценится сдержанность, таких как Япония и Китай, болевой порог выше, чем в Южной Европе, где проявление эмоций поощряется.
Ученые также подчеркнули, что если боль сохраняется или усиливается без видимой причины, необходимо обратиться к врачу.
— Боль — это не просто ощущение, а сигнал организма о неблагополучии, — приводит слова Литвинова «Газета.Ru».
Группа ученых из Ирландии и Шотландии выяснила, как облегчить боль при эндометриозе. Оказалось, что отказ от глютена уменьшает болевые ощущения при этом заболевании. «Вечерняя Москва» узнала у врача акушера-гинеколога, хирурга, онкогинеколога Айгуль Азизовой, как облегчить боль при эндометриозе и можно ли его вылечить.