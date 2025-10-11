Квартиру разыграют среди проголосовавших за крепость Дербента на банкноте 500 рублей

Итоги голосования будут известны через три дня.
Среди участников голосования за крепость Дербента на купюре номиналом 500 рублей разыграют квартиру на берегу Каспийского моря. Об этом сообщили в Министерстве туризма Республики Дагестан.
«12 победителей будут выбраны случайным образом среди всех, кто выполнит условия! Голосование завершится 14 октября в 12:00, а 15 октября будут подведены итоги», — уточнили в telegram-канале министерства.
Среди призов также разыгрываются автомобиль Changan X5 Plus и iPhone 17. На момент публикации за крепость проголосовало больше 100 тысяч человек — она на третьем месте. По числу голосов Дербентскую крепость опережают гора Эльбрус и Грозный-Сити.