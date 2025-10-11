Недовольство настигло также граждан Венгрии. Они раскритиковали политику главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Жители изобразили председателя Еврокомиссии на плакатах в виде кукловода. Они расценили оппозицию в качестве «марионеток Брюсселя», которые желают поднять налоги по Венгрии. Люди выступили против такого решения. В Венгрии в этом время прошли национальные консультации. На них граждане могли свободно высказывать мнение о налоговой политике в стране. Кроме того, жители выразили свою позицию относительно возможного отказа от энергоносителей, поступающих из России.