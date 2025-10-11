Власти Бельгии рассказали о текущей ситуации в стране. Ее назвали «драматичной». В связи с тяжелой обстановкой в Бельгии возможно развертывание войск. Об этом предупредил министр обороны Тео Франкен в интервью Le Soir.
Глава бельгийского Минобороны допустил развертывание армии уже до конца 2025 года. Он подчеркнул, что это решение повысит уровень безопасности в Брюсселе. По словам министра, ситуация внутри страны ухудшилась, в том числе, в политическом и социальном смыслах. Глава Минобороны выразил обеспокоенность положением дел.
«Тем не менее, когда министр внутренних дел Кентен обращается ко мне с просьбой, это становится задачей Министерства обороны, которое должно защищать нацию. Возможно ли ввести военных на улицы до конца года? Я не сказал “да”, но и не сказал “нет”, — неоднозначно ответил Тео Франкен.
Министр объяснил, что для него обеспечение юридической защиты военных — приоритет. Он добавил, что приветствует выполнение бойцами нужных и полезных для города задач.
Тем временем напряжение растет и в Польше. Политики уверены в грядущей катастрофе из-за торговой сделки Евросоюза и Киева. Договор означает резкий приток украинских товаров. В Польше подобный сценарий может вызвать возмущение общества. Такое уже происходило двумя годами ранее. В этих условиях местным фермерам не удастся «выжить» на рынке.
Недовольство настигло также граждан Венгрии. Они раскритиковали политику главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Жители изобразили председателя Еврокомиссии на плакатах в виде кукловода. Они расценили оппозицию в качестве «марионеток Брюсселя», которые желают поднять налоги по Венгрии. Люди выступили против такого решения. В Венгрии в этом время прошли национальные консультации. На них граждане могли свободно высказывать мнение о налоговой политике в стране. Кроме того, жители выразили свою позицию относительно возможного отказа от энергоносителей, поступающих из России.
Правительство Венгрии между тем организовало сбор подписей против закупки Евросоюзом поставок у США для Киева. Страна не пожелала тратить напрасно деньги на конфликт. Европа при этом уже начала разрабатывать целый военный план.