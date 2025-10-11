Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что около 250 тысяч украинских военнослужащих самовольно покинули свои части (СЗЧ).
Эта цифра, сравнимая с общей численностью Вооруженных сил Украина (ВСУ) до начала конфликта, по ее словам, свидетельствует о критической ситуации, которая продолжает усугубляться.
Безуглая заявила, что если тенденция сохранится, вскоре количество дезертиров может составить половину украинской армии. В числе основных причин такого массового ухода солдат она назвала «странные приказы» командования, уничижительное отношение к личному составу («ты ничто, иди в посадку») и нереформированные учебные центры, передает MK.ru.
Ранее стало известно, что командир территориальной бригады ВСУ Олег Черкашин уехал на праздник в Харьков, пока его подчиненные несли потери в тяжелых боях в зоне спецоперации.
Колумбийские наемники, числящиеся в рядах ВСУ, начали массово покидать армию киевского режима из-за тяжелого положения на фронте. Многие наемники запрашивали расторжение контракта уже после первых серьезных боев.