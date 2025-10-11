Мужчину с редким заболеванием удалось спасти: что известно о патологии «моя-моя»

В Кировскую областную больницу поступил пациент с редким заболеванием мозга. Патология могла привести к инсульту. Хирургам удалось точно распознать заболевание с необычным названием «моя-моя» и спасти жизнь мужчине. Такой счастливой историей поделились в пресс-службе правительства Кировской области.