Мужчину с редким заболеванием удалось спасти: что известно о патологии «моя-моя»

В Кировскую областную больницу поступил пациент с редким заболеванием мозга. Патология могла привести к инсульту. Хирургам удалось точно распознать заболевание с необычным названием «моя-моя» и спасти жизнь мужчине. Такой счастливой историей поделились в пресс-службе правительства Кировской области.
При соответствующем заболевании сонные артерии медленно сужаются, из-за чего создается нехватка крови в мозге. Организм, пытаясь справиться с недугом, создает множество мелких сосудов. Врачам удалось определить болезнь с помощью методов нейровизуализации. Пациента обследовали, проведя, в том числе, КТ-ангиографию.
«Кировские хирурги спасли пациента с редким прогрессирующим заболеванием сосудов мозга — болезнью “моя-моя”. Она опасна тем, что может привести к инсульту», — говорится в оповещении.
