В тюрьме убили вокалиста известной британской рок-группы

Бывший вокалист британской рок-группы Lostprophets Иэн Уоткинс, отбывавший 29-летний срок за тяжкие сексуальные преступления против несовершеннолетних, был убит в тюрьме Уэйкфилд.
По информации телеканала Sky News, 48-летний музыкант стал жертвой нападения с ножом, совершённого другим заключённым. Полиция графства Западный Йоркшир подтвердила факт смерти в результате этого инцидента.
Напомним, что в 2013 году Уоткинс был признан виновным по 13 эпизодам сексуальных преступлений, включая домогательства к несовершеннолетним, попытку изнасилования ребёнка младше 13 лет, а также создание и хранение детской порнографии. Это не первое нападение на музыканта в местах лишения свободы: в 2023 году, согласно The Daily Mirror, он был взят в заложники тремя сокамерниками из-за долга в размере 900 фунтов стерлингов за наркотики и освобождён только после вмешательства тюремного персонала.
