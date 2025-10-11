Митинг за отставку Макрона и выход из ЕС и НАТО прошел в Париже

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, по чьему призыву состоялась акция, заявил, что в стране царит полный беспорядок, а частая смена премьер-министров свидетельствует об отсутствии демократии. Он призвал Макрона к отставке и подчеркнул необходимость срочного выхода Франции из ЕС и НАТО, опасаясь, что в противном случае страну ждет «цензура, война и нищета», передает ТАСС.