В центре Парижа в субботу, 11 октября, прошла масштабная демонстрация, участники которой требовали отставки президента Эммануэля Макрона и выхода Франции из Евросоюза и НАТО. Протестующие прошли маршем от бульвара Монпарнас до Лувра, скандируя лозунги «Макрон, уходи!», «Вотум Лекорню!» и «За выход из ЕС!».
Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, по чьему призыву состоялась акция, заявил, что в стране царит полный беспорядок, а частая смена премьер-министров свидетельствует об отсутствии демократии. Он призвал Макрона к отставке и подчеркнул необходимость срочного выхода Франции из ЕС и НАТО, опасаясь, что в противном случае страну ждет «цензура, война и нищета», передает ТАСС.
Еще в сентябре парламентский проект об импичменте Макрону поддержали 104 депутата. Председатель партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано назвала это «историческим событием».
Сторонники президента Франции Эммануэля Макрона выражают опасения по поводу его политического курса, полагая, что лидер может довести «архитектуру демократии» до критической точки.