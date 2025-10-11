Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Митинг за отставку Макрона и выход из ЕС и НАТО прошел в Париже

В центре Парижа в субботу, 11 октября, прошла масштабная демонстрация, участники которой требовали отставки президента Эммануэля Макрона и выхода Франции из Евросоюза и НАТО. Протестующие прошли маршем от бульвара Монпарнас до Лувра, скандируя лозунги «Макрон, уходи!», «Вотум Лекорню!» и «За выход из ЕС!».

В центре Парижа в субботу, 11 октября, прошла масштабная демонстрация, участники которой требовали отставки президента Эммануэля Макрона и выхода Франции из Евросоюза и НАТО. Протестующие прошли маршем от бульвара Монпарнас до Лувра, скандируя лозунги «Макрон, уходи!», «Вотум Лекорню!» и «За выход из ЕС!».

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, по чьему призыву состоялась акция, заявил, что в стране царит полный беспорядок, а частая смена премьер-министров свидетельствует об отсутствии демократии. Он призвал Макрона к отставке и подчеркнул необходимость срочного выхода Франции из ЕС и НАТО, опасаясь, что в противном случае страну ждет «цензура, война и нищета», передает ТАСС.

Еще в сентябре парламентский проект об импичменте Макрону поддержали 104 депутата. Председатель партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано назвала это «историческим событием».

Сторонники президента Франции Эммануэля Макрона выражают опасения по поводу его политического курса, полагая, что лидер может довести «архитектуру демократии» до критической точки.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше