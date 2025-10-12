The Guardian: Китон была неподражаема из-за комедийного дара и чувства стиля

Китон заботилась о своей матери с момента постановки диагноза «болезнь Альцгеймера» в 1993 году до ее смерти в 2008 году, и посвятила большую часть своих автобиографий рассказу о жизни матери и публикации ее дневников. «Она была для меня всем», — сказала она о своей матери. Китон также была главным опекуном своего брата Рэнди, который умер в 2021 году после нескольких лет проблем с психическим здоровьем. Китон снималась на телевидении, в том числе в роли коварной монахини в сериале Джуда Лоу «Молодой Папа». Она также предоставила свое имя линейке товаров для дома, одежды, бокалов и вина.