Украинский депутат предложил разместить ядерное оружие США на территории страны

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что принял решение относительно Украины и крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk). Американский лидер не уточнил, в чем заключается его ответ касательно поставок снарядов. Однако он сказал, что у него нет какого-либо стремления провоцировать дальнейшую эскалацию конфликта между Москвой и Киевом. По мнению сенатора Алексея Пушкова, поставка Украине ракет Tomahawk может привести к неограниченной ракетной войне против России и к еще большей эскалации, из которой будет трудно найти выход. Что известно об этих снарядах и чем они опасны — в материале «Вечерней Москвы».