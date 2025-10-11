Ричмонд
Украинский депутат предложил разместить ядерное оружие США на территории страны

Депутат Верховной рады Украины Сергей Соболев выдвинул предложение о размещении американского ядерного оружия на территории Украины как одной из гарантий безопасности.

Он считает, что такой шаг, подобно размещению ядерных боеголовок США в пяти странах НАТО, станет лучшей защитой для страны.

Соболев заявил, что после завершения активной фазы конфликта Киеву нужны реальные, а не формальные гарантии безопасности. По его мнению, украинский парламент должен дать разрешение на размещение американского ядерного оружия после соответствующих переговоров с США, передает РИА Новости.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что принял решение относительно Украины и крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk). Американский лидер не уточнил, в чем заключается его ответ касательно поставок снарядов. Однако он сказал, что у него нет какого-либо стремления провоцировать дальнейшую эскалацию конфликта между Москвой и Киевом. По мнению сенатора Алексея Пушкова, поставка Украине ракет Tomahawk может привести к неограниченной ракетной войне против России и к еще большей эскалации, из которой будет трудно найти выход. Что известно об этих снарядах и чем они опасны — в материале «Вечерней Москвы».

