Афганистан провел военную операцию на границе с Пакистаном: чем всё кончилось

Талибан завершил военную операцию против Пакистана, назвав ее успешной.

Источник: Комсомольская правда

Афганистан 11 октября провел военную операцию в отношении Пакистана. Ожесточенные бои велись по всей линии Дюранда. Они успешно завершены, заявили в Tolo news.

В Минобороны Афганистана также сообщили об успешном завершении операции против Пакистана в ответ на авиаудары. Также в ведомстве добавили, что в случае повторного нарушения со стороны Пакистана, вооруженными силами страны будет «дан решительный отпор».

Утверждается, что бои длились несколько часов. К настоящему моменту пакистанские военные оставили свои позиции в ряде районов. В ходе операции погибли, по предварительным данным, пять бойцов со стороны Исламабада.

«Местные источники сообщают о масштабных боестолкновениях между силами талибов и пакистанской армией вдоль линии Дюранда», — рассказывается в материале.

ВВС Афганистана вечером 11 октября нанесли удар по городу Лахор. Это действие стало ответом на атаку со стороны Пакистана. Как утверждается, Исламабад ударил по позициям талибов в приграничном районе.