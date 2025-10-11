Афганистан провел военную операцию на границе с Пакистаном: чем всё кончилось

Афганистан 11 октября провел военную операцию в отношении Пакистана. Ожесточенные бои велись по всей линии Дюранда. Они успешно завершены, заявили в Tolo news.
В Минобороны Афганистана также сообщили об успешном завершении операции против Пакистана в ответ на авиаудары. Также в ведомстве добавили, что в случае повторного нарушения со стороны Пакистана, вооруженными силами страны будет «дан решительный отпор».
Утверждается, что бои длились несколько часов. К настоящему моменту пакистанские военные оставили свои позиции в ряде районов. В ходе операции погибли, по предварительным данным, пять бойцов со стороны Исламабада.
«Местные источники сообщают о масштабных боестолкновениях между силами талибов и пакистанской армией вдоль линии Дюранда», — рассказывается в материале.
ВВС Афганистана вечером 11 октября нанесли удар по городу Лахор. Это действие стало ответом на атаку со стороны Пакистана. Как утверждается, Исламабад ударил по позициям талибов в приграничном районе.