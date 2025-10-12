Что можно и нельзя делать в Феофанов день 12 октября на день охотника

Не рекомендуется обижаться. Предки верили, что подобное может привести к болезни, от которой будет сложно избавиться. Запрещено рассказывать о своих планах, так как они могут не реализоваться. Женщинам в указанный день не следует брать в руки иголки, что не исколоть пальцы. Считалось, что такие раны будут долго заживать.