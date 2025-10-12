Что можно и нельзя делать в Феофанов день 12 октября на день охотника

Православная церковь 12 октября вспоминает святого Феофана Милостивого. В народе празднуют Феофанов день. Кроме того, в названный день принято отмечать день охотника. Все дело в том, что было принято охотиться на зайца.
Что нельзя делать 12 октября.
Не рекомендуется обижаться. Предки верили, что подобное может привести к болезни, от которой будет сложно избавиться. Запрещено рассказывать о своих планах, так как они могут не реализоваться. Женщинам в указанный день не следует брать в руки иголки, что не исколоть пальцы. Считалось, что такие раны будут долго заживать.
Что можно делать 12 октября.
По традиции, в названный день чествовали охотников, которые старались добыть к столу зайца. Из него готовили блюда, а затем угощали нуждающихся.
Согласно приметам, туман в вечернее и ночью время говорил о том, что не будет заморозком. В том случае, если есть в лесу грибы, то осень окажется затяжной.
