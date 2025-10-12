Календарь на 12 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Этот профессиональный праздник ежегодно отмечается во второе воскресенье октября, и в 2025 году он выпадает на 12-е. Он был учрежден в СССР в 1966 году. Сегодня праздник объединяет фермеров, работников агрохолдингов, предприятий перерабатывающей промышленности и всех, кто обеспечивает продовольственную безопасность России. Сельское хозяйство — не просто отрасль, а стратегическая база страны. Благодаря работающим в этой сфере людям у нас на столе круглый год есть хлеб, молоко, мясо и овощи.