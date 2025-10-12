В Дагестане задержаны подозреваемые в мошенничестве при капремонте ливнёвки

В Махачкале задержаны подозреваемые в мошенничестве с капремонтом ливневой канализации после того, как город затопило при сильных ливнях. Речь идёт о генеральном директоре и владельце подрядной организации, информирует пресс-служба МВД Дагестана.
«Согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы в приемочных актах указаны фактически невыполненные работы на сумму более 40 миллионов рублей», — сказано в релизе.
Сообщается, что в преступной схеме также были задействованы несколько муниципальных чиновников.
О том, какими последствиями обернулось невыполнение необходимых работ при ремонте ливневой канализации, читайте здесь на KP.RU. В сентябре Дагестан накрыл настоящий потоп: ливнями смывало дороги, вода заполняла первые этажи зданий, потоком сносило машины на улицах. Удар стихии испытали жители Каспийска, Дербента, Хасавюрта, Махачкалы.
Накануне аномальный ливень обрушился на Сочи: подтопило дороги и дворы, повалило деревья.